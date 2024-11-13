شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم العالمية بعد هبوط وول ستريت من مستويات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت الأسواق الأوروبية تعاملاتها على ارتفاعات، اليوم الأربعاء، فيما تراجعت الأسهم الآسيوية بعد هبوط «وول ستريت» من مستويات قياسية مع تباطؤ الزخم في الأسواق الأمريكية الناجم عن فوز دونالد ترامب بالرئاسة.



وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% ليصل إلى 19067.59 نقطة. وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7242.33 نقطة. كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.1% ليصل إلى 80.35.44 نقطة.



وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%.



وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.7% ليصل إلى 38721.66 نقطة، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.



وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.6% ليصل إلى 2417.08 نقطة. وهبطت أسهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 4.5% في تداولات جلسة اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.



وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج لليوم الرابع، بنسبة 0.1% ليصل إلى 19823.45 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.2% ليصل إلى 3426.98 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8193.40 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تداولات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.3% إلى 5983.99 نقطة، بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% إلى 43910.98 نقطة، فيما ترتجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1% إلى 19281.40 نقطة.

وفي تداولات الطاقة، ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي القياسي بواقع 3 سنتات ليصل إلى 68.15 دولارا للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي، بواقع 6 سنتات ليصل إلى 71.83 دولارا للبرميل.

وفي تداولات العملات، ارتفع الدولار الأمريكي ليصل إلى 155.09 ين ياباني من 154.51 ين. وتراجع اليورو ليصل إلى1.0607 دولار، من 1.0625 دولار.