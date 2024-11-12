السجل العقاري يوقع 7 مذكرات تفاهم في معرض سيتي سكيب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص وعقد شراكات إستراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.

وجاءت أولى الاتفاقيات مع صندوق التنمية العقارية بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الصندوق والسجل العقاري لتسهيل رحلة مستفيدي الصندوق من خدمات السجل العقاري، ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان , والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي.

كما أبرم مذكرة تعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل بهدف دعم وتسريع أعمال التسجيل العيني للعقار، بالإضافة إلى 3 مذكرات تعاون مع “مجموعة طلعت مصطفى” و”الماجدية ريزدنس” و”الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي “سجل”، بهدف تسهيل أعمال التسجيل العيني للعقار في وتحسين رحلة المستفيدين والربط المباشر مع خدمات السجل العقاري.

وعلى مستوى شركات التقنية العقارية وقع السجل العقاري اتفاقيات مع منصتين عقارية هي “نزل”، و”ري-إنفست”، وذلك لتمكينهم من الربط مع خدمات السجل العقاري والوصول إلى البيانات والاستفادة منها في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تثري القطاع العقاري.

ويواصل السجل العقاري مشاركته من خلال مركز خدمة الزوار في بهو المدخل الرئيسي لمعرض سيتي سكيب لتقديم خدمات التسجيل العيني الأول وتعزيز وعي الجمهور بالسجل العقاري وخدماته.

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