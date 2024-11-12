شكرا لقرائتكم خبر عن تعاملات بـ 110 مليارات جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 2.278 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 110.3 مليارات جنيه. مؤشر إيجي إكس وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 31582.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.34 % ليسجل 8351.9 نقطة.

كما شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.25 % ليبلغ مستوى 11638.54 نقطة.