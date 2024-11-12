تراجع العملة الصينية أمام الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل اليوان الصيني تراجعه أمام الدولار في تعاملات الثلاثاء بسوق المال الصينية.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1927ر7 يوان لكل دولار، بتراجع قدره 141 بيب صيني عن مستواه أمس.، بحسب منظومة تجارة العملات الأجنبية الصينية.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين “شينخوا”.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميًا.

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب اليوم 5ر125 مليار يوان (من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%، حيث يقول البنك المركزي: “إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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