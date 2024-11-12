المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 12 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.955 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 60 كوبيكًا، ليبلغ 104.8522 روبل. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4 كوبيك، ليصل إلى 13.552 روبلًا.

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