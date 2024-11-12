الذهب قرب أدنى مستوى في شهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء لكنها ظلت حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر تشرين الأول.

وزات العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار.

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