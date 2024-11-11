شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 مؤشرات بقطاعات البورصة فى جلسة الإثنين على رأسها "الاتصالات" بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.3%، وصعد قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وقفزت قطاعات العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.2%، ونما قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%، ونزل قطاعا الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 20.78%، واستحوذت المؤسسات على 61.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 47.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 252.6 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 39225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13881 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 8380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8779 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة.

