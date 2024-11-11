شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «الدوائية» إلى 6.1 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% أو ما يعادل 66 مليون ريال إلى 447 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المبيعات الخاصة والحكومية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 30% أو ما يعادل 50.3 مليون ريال، فيما ارتفع نسبة إجمالي الربح من 44% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 48% في الربع الحالي.

وارتفعت مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11% بما يعادل 16.4 مليون ريال إلى 166.3 مليون ريال، مقابل 149.9 مليون ريال للربع الثالث من العام السابق.

وزادت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 73% بما يعادل 5.5 مليون ريال إلى 13 مليون ريال.

وسجلت الشركة ربحا تشغيليا إيجابيا بلغ 32.2 مليون ريال، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 19.3 مليون ريال مسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.

وارتفعت مصاريف الزكاة والضرائب بنسبة 290% إلى 17 مليون ريال، مقارنة بـ 4.4 مليون ريال مسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.

وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 3% إلى 23.4 مليون ريال مقارنة بـ 24.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض نسبة الفائدة على القروض.

وبلغ صافي الخسارة 6.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 34 مليون ريال في الربع الثاني من العام المالي 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة 20% ما يعادل 73.6 مليون ريال، إذ بلغت 447 مليون ريال، نتيجة ارتفاع مبيعات المنتجات وتحديداً قطاعي المبيعات الخاصة والمبيعات الحكومية.

وارتفع إجمالي الربح بمبلغ 39 مليون ريال بما يعادل زيادة 22% ليصل إلى 216.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024 مقارنة بـ 177.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 34% بما يعادل 42 مليون ريال إلى 166.3 مليون ريال مقارنة في 124.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

وانخفضت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 2% بما يعادل 0.3 مليون ريال من 3.31 مليون ريال إلى 13 مليون ريال.

وارتفعت خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بنسبة 74% بما يعادل 6.8 مليون ريال إلى 16 مليون ريال، مقارنة بـ 9.3 مليون ريال في الربع الثاني.

وانخفض الربح التشغيلي إلى 32.2 مليون ريال، مقارنة بربح قدره 36 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع صافي تكلفة التمويل بنسبة 126% إلى 23.4 مليون ريال، مقابل 10.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ صافي الربح 67.8 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مقارنة بصافي ربح 17.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: انخفاض الإيرادات بنسبة 2% أو ما يعادل 25 مليون ريال، من 1,320 مليون ريال في التسعة أشهر 2023 إلى 1,295 مليون ريال في فترة المقارنة، وذلك بسبب انخفاض إيرادات بعض الشركات التابعة وإيقاف العقود التي لم تستوف حدود هامش الربح الداخلية.

وانخفضت المصاريف البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 2% بما يعادل 10.8 إلى 438 مليون ريال في فترة المقارنة بسبب سياسة الحد من المصاريف وكفاءة التشغيل.

وانخفضت المصاريف الأخرى بنسبة 93% على أساس سنوي إلى 3 ملايين ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 38.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي 2023 ويرجع ذلك أساسًا إلى عكس المخصص المتعلق بالالتزامات المحتملة الناجمة عن النزاعات العمالية المسجلة في عام 2023.

وارتفعت مصروفات البحث والتطوير بنسبة 40% بما يعادل 12.3 مليون ريال، وبلغت 43.5 مليون ريال مقارنة بـ 31.2 مليون ريال في فترة المقارنة.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 79% بما يعادل 55.5 مليون ريال إلى 125.8 مليون ريال، مقارنة بربح تشغيلي قدره 70.2 مليون ريال في فترة المقارنة.

وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 1% إلى 50.6 مليون ريال مقارنة بـ 51 مليون ريال في فترة المقارنة. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 85.8% إلى 6.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر 42.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% أو ما يعادل 66 مليون ريال إلى 447 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المبيعات الخاصة والحكومية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.وارتفع إجمالي الربح بنسبة 30% أو ما يعادل 50.3 مليون ريال، فيما ارتفع نسبة إجمالي الربح من 44% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 48% في الربع الحالي.وارتفعت مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11% بما يعادل 16.4 مليون ريال إلى 166.3 مليون ريال، مقابل 149.9 مليون ريال للربع الثالث من العام السابق.وزادت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 73% بما يعادل 5.5 مليون ريال إلى 13 مليون ريال.وسجلت الشركة ربحا تشغيليا إيجابيا بلغ 32.2 مليون ريال، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 19.3 مليون ريال مسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.وارتفعت مصاريف الزكاة والضرائب بنسبة 290% إلى 17 مليون ريال، مقارنة بـ 4.4 مليون ريال مسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 3% إلى 23.4 مليون ريال مقارنة بـ 24.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض نسبة الفائدة على القروض.وبلغ صافي الخسارة 6.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 34 مليون ريال في الربع الثاني من العام المالي 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة 20% ما يعادل 73.6 مليون ريال، إذ بلغت 447 مليون ريال، نتيجة ارتفاع مبيعات المنتجات وتحديداً قطاعي المبيعات الخاصة والمبيعات الحكومية.وارتفع إجمالي الربح بمبلغ 39 مليون ريال بما يعادل زيادة 22% ليصل إلى 216.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024 مقارنة بـ 177.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي.وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 34% بما يعادل 42 مليون ريال إلى 166.3 مليون ريال مقارنة في 124.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.وانخفضت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 2% بما يعادل 0.3 مليون ريال من 3.31 مليون ريال إلى 13 مليون ريال.وارتفعت خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بنسبة 74% بما يعادل 6.8 مليون ريال إلى 16 مليون ريال، مقارنة بـ 9.3 مليون ريال في الربع الثاني.وانخفض الربح التشغيلي إلى 32.2 مليون ريال، مقارنة بربح قدره 36 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.وارتفع صافي تكلفة التمويل بنسبة 126% إلى 23.4 مليون ريال، مقابل 10.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.وبلغ صافي الربح 67.8 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مقارنة بصافي ربح 17.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: انخفاض الإيرادات بنسبة 2% أو ما يعادل 25 مليون ريال، من 1,320 مليون ريال في التسعة أشهر 2023 إلى 1,295 مليون ريال في فترة المقارنة، وذلك بسبب انخفاض إيرادات بعض الشركات التابعة وإيقاف العقود التي لم تستوف حدود هامش الربح الداخلية.وانخفضت المصاريف البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 2% بما يعادل 10.8 إلى 438 مليون ريال في فترة المقارنة بسبب سياسة الحد من المصاريف وكفاءة التشغيل.وانخفضت المصاريف الأخرى بنسبة 93% على أساس سنوي إلى 3 ملايين ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 38.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي 2023 ويرجع ذلك أساسًا إلى عكس المخصص المتعلق بالالتزامات المحتملة الناجمة عن النزاعات العمالية المسجلة في عام 2023.وارتفعت مصروفات البحث والتطوير بنسبة 40% بما يعادل 12.3 مليون ريال، وبلغت 43.5 مليون ريال مقارنة بـ 31.2 مليون ريال في فترة المقارنة.وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 79% بما يعادل 55.5 مليون ريال إلى 125.8 مليون ريال، مقارنة بربح تشغيلي قدره 70.2 مليون ريال في فترة المقارنة.وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 1% إلى 50.6 مليون ريال مقارنة بـ 51 مليون ريال في فترة المقارنة.