الاقتصاد

«كلين لايف» توقع اتفاقية ائتمانية مع مصرف الراجحي بـ7 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة حياة النظافة، أمس، اتفاقية ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لبناء سكن موظفي الشركة بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 7 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، ورهن الأرض.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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