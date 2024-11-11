شكرا لقرائتكم خبر عن «كلين لايف» توقع اتفاقية ائتمانية مع مصرف الراجحي بـ7 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة حياة النظافة، أمس، اتفاقية ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لبناء سكن موظفي الشركة بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 7 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، ورهن الأرض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 7 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، ورهن الأرض.