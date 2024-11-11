شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 10-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وفتنس برايم للأندية الصحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبنك فيصل الإسلامي.البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.04%، والعرب على 4.84%، واستحوذت المؤسسات على 17.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 37.2 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.7 مليون جنيه، 34.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13777 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3265 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 8902 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى كليوباترا عدد 56 ألف سهم، 250 سهم، 292.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 سهم، 80 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 472.5 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، واودن للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 749.4 ألف سهم، 2 مليون سهم، مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للصناعات الهندسية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 442.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 4 ملايين سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباغ مساهم رئيسي بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 375 ألف سهم، 216.1 مليون سهم، على التوالي.

صفقاتأعلنت شركة العربية للمحابس، عن شراء المساهم محمد شرف الدين أبو يمامة، عدد 1.22 مليون سهم بسعر 2.542 جنيه بقيمة إجمالية 3.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.51% إلى 6.138%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

فيما أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، عن بيع المساهم سامح حسني أحمد المنجوري، عدد مليون سهم بسعر 1.5 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 21.9% إلى 20.7%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماويات، مبيعات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 4.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 2.55 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35.51%.

وأرجعت سبب ذلك إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض الكميات المباعة ومتوسطات أسعار التصدير بالعملة الأجنبية، ويرجع الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض ضخ الغاز لمصانع الشركة وتخفيض الأحمال، وكذا زيادة مخزون الإنتاج التام من الأسمدة وهذه الكميات على معظمها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، وبأسعار أعلى من أسعار الشحن.

وحققت شركة أسمنت سيناء، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 11.31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.7 مليار جنيه مقارنة مع 121.4 مليون جنيه بنسبة نمو 2362.92%.

وفي قطاع البنك، حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 15.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 8.979 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 588.4 مليون جنيه بنسبة نمو 118%.

وفي قطاعات حققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، إيرادات نشاط بلغت 76 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 25.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح 40.7 مليون دولار مقارنة مع 19.2 مليون دولار، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.

وحققت الشركة المصرية للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 6.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر 4.9 مليون جنيه مقارنة مع 3.4 مليون جنيه.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 225 مليون جنيه مقارنة مع 90 مليون جنيه بنسبة نمو 251%.

مصرف أبو ظبيأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على حصول المصرف على تمويل مساند من المساهم الرئيسي (مصرف أبو ظبي الإسلامي-الإمارات) بمبلغ 66.925 مليون دولار؛ لدعم خطة النمو والتوسع للمصرف، على أن يكون هذا التمويل لمدة 7 سنوات. نهر الخيروأعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن موافقة مجلس الإدارة على عدم المشاركة في الدعوة الموجهة للشركة من شركة مجموعة سلتي للاستثمار بزيادة رأسمال الشركة من 9 ملايين جنيه إلى 12 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه.