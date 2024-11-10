شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين ريال هدايا وأراض سكنية مجانية في معرض سيتي سكيب 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينطلق غداً الاثنين معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي تحت شعار "مستقبل الحياة "، وتستمر فعالياته لمدة 4 أيام، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
ويأتي ذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، وبتنظيم من شركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية.
وسيرعى حفل افتتاح النسخة الثانية من المعرض العالمي الأكبر في القطاع العقاري، وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح.
ويتحدث نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم، عن التقدم والإنجازات المحققة في مدينة المستقبل نيوم، كما يتحدث محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان عن إعادة تعريف مفهوم المنزل وجودة الحياة وتجارب المعيشة في المستقبل.
وللمتخصصين والمهتمين بالتقنية العقارية يقدم سكيب العالمي 2024 جدولًا حافلًا بفرص التعلم واكتساب المعارف والخبرات، عبر الجلسات الحوارية والتفاعلية لاستكشاف مستقبل العقار والسكن، واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وتعرض المنصات المتنوعة أحدث الابتكارات السكنية والاتجاهات العقارية العالمية، والرؤى المستقبلية التي تمتد إلى ما بعد عام 2050، بمشاركة أكثر من 500 من خبراء وقادة القطاع العقاري في العالم.
وسيجد المستثمرون والمتطلعون للاستثمار في القطاع العديد من الفرص للتواصل وتبادل التجارب وبناء العلاقات، واستكشاف تقنيات وطرق جديدة لتحسين أعمالهم، مع المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية مثل قمة مستقبل الحياة، ومنتدى آفاق عقارية.
وينطلق غدًا روشن هاكاثون بجوائز تصل إلى 1,500,000 ريال مقدمة للمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية، الذين يجمعهم التحدي في ميدان تنافس عالمي بمشاركة أكثر من 100 مرشح يمثلون 12 دولة، في 4 مسارات لتقديم الحلول التقنية العقارية المستدامة (البروبتيك)، والمباني الذكية والأتمتة، وتبدأ منافسات تحدي الابتكار بين الشركات الناشئة، بمشاركة أكثر من 60 شركة، في ثلاث فئات هي: الحياة الذكية في المستقبل، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في العقارات العالمية، إضافة إلى البناء التحويلي.
ولعشاق الرياضة وكرة القدم العالمي، يخصص المعرض هذا العام لأول مرة منطقة الملاعب والفعاليات الكبرى؛ للالتقاء بنجوم عالمين مثل ديديية دروغبا، وجون أوبي ميكيل، وإميل هسكي، وبطل الملاكمة العالمي أنطوني جوشوا، إضافة إلى جلسات حوارية للاستماع إلى رؤى الأندية والاتحادات الرياضية.
ويقدم صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع 10 بنوك عروضاً حصرية على حلول تمويلية بأقل هامش رابح (2.59%) لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، إلى جانب استشارات عقارية مجانية، وتقديم المعلومات المؤكدة للباحثين عن مستجدات القضايا العقارية مثل الرهن العقاري ونسب الفائدة على الحلول التمويلية وغيرها.
ولإثراء رحلة الزوار والمهتمين يقدم سيتي سكيب العالمي 2024 العديد من التجارب المميزة عبر 6 منصات متنوعة تستعرض أحدث التقنيات والحلول العقارية المبتكرة مثل: مسرح التقنية، مسرح DNA العمارة والتصميم، إضافة إلى 7 أجنحة دولية، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من أشهر العلامات العقارية، وكبرى الشركات العالمية والمحلية، تمثل أكثر من 50 دولة.
يخصص المعرض نافذة للاطلاع على المشاريع الكبرى لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى المشاريع الفريدة لشركاء المعرض المؤسسين مثل: الشركة الوطنية للإسكان، نيوم، روشن، المربع، كافد، الدرعية.
وسيحظى زوار معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بفرصة الفوز بسيارة، والعديد من الهدايا اليومية بقيمة تتعدى 10,000,000 مليون ريال مقدمة من برنامج سكني، إضافة إلى 4 قطع أراض سكنية مجانية في الرياض مقدمة من شركة أسس العقارية، وقد أعلن عدد من كبار المطورين والشركات العقارية المشاركين في المعرض عن سحوبات مغرية على أراضي ووحدات سكنية وهدايا متنوعة.
الجدير بالذكر أن تطبيق سيتي سكيب العالمي 2024 يقدم للزوار المساعدة في معرفة تفاصيل وفعاليات المعرض، والاطلاع على جدول أعماله ومواقع المنصات الرئيسية والتجارب المميزة، وطريقة الوصول إليها بكل يسر وسهولة، كما يعرّف بمواعيد ومواقع الحافلات للراغبين في الاستفادة من خدمة النقل الترددي المجانية لزوار المعرض.
ويمثل المعرض منصة مهمة للمستثمرين والمطورين العقاريين والمصممين والمبتكرين، ويتيح لجميع المهتمين بالعقار المجال للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمعرفية وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن استعراض أهم المشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم.
ويأتي ذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، وبتنظيم من شركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية.
وسيرعى حفل افتتاح النسخة الثانية من المعرض العالمي الأكبر في القطاع العقاري، وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح.
جدول أعمال المعرضيضم جدول أعمال اليوم الأول، جلسة وزارية بعنوان: توظيف الاستثمارات الأجنبية والشراكات العالمية لتحقيق الرؤية السعودية، بمشاركة وزير البلديات والإسكان، ووزير الاستثمار، ولقاءً خاصًا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، بعنوان الرياض 2030 قيادة التحول من خلال الرؤية.
ويتحدث نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم، عن التقدم والإنجازات المحققة في مدينة المستقبل نيوم، كما يتحدث محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان عن إعادة تعريف مفهوم المنزل وجودة الحياة وتجارب المعيشة في المستقبل.
وللمتخصصين والمهتمين بالتقنية العقارية يقدم سكيب العالمي 2024 جدولًا حافلًا بفرص التعلم واكتساب المعارف والخبرات، عبر الجلسات الحوارية والتفاعلية لاستكشاف مستقبل العقار والسكن، واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وتعرض المنصات المتنوعة أحدث الابتكارات السكنية والاتجاهات العقارية العالمية، والرؤى المستقبلية التي تمتد إلى ما بعد عام 2050، بمشاركة أكثر من 500 من خبراء وقادة القطاع العقاري في العالم.
وسيجد المستثمرون والمتطلعون للاستثمار في القطاع العديد من الفرص للتواصل وتبادل التجارب وبناء العلاقات، واستكشاف تقنيات وطرق جديدة لتحسين أعمالهم، مع المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية مثل قمة مستقبل الحياة، ومنتدى آفاق عقارية.
100 مستثمر دوليويشهد المعرض مشاركة واسعة من المطورين العقاريين وكبار المستثمرين العالميين في القطاع، تجاوز عددهم 100 مستثمر مؤسسي دولي، كما يجمع المعرض في برنامج المستثمرين الخاص أكثر من 150 مستثمرا مؤسسيا رائدًا يمثلون 1.3 تريليون دولار من الأصول المستثمرة.
وينطلق غدًا روشن هاكاثون بجوائز تصل إلى 1,500,000 ريال مقدمة للمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية، الذين يجمعهم التحدي في ميدان تنافس عالمي بمشاركة أكثر من 100 مرشح يمثلون 12 دولة، في 4 مسارات لتقديم الحلول التقنية العقارية المستدامة (البروبتيك)، والمباني الذكية والأتمتة، وتبدأ منافسات تحدي الابتكار بين الشركات الناشئة، بمشاركة أكثر من 60 شركة، في ثلاث فئات هي: الحياة الذكية في المستقبل، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في العقارات العالمية، إضافة إلى البناء التحويلي.
ولعشاق الرياضة وكرة القدم العالمي، يخصص المعرض هذا العام لأول مرة منطقة الملاعب والفعاليات الكبرى؛ للالتقاء بنجوم عالمين مثل ديديية دروغبا، وجون أوبي ميكيل، وإميل هسكي، وبطل الملاكمة العالمي أنطوني جوشوا، إضافة إلى جلسات حوارية للاستماع إلى رؤى الأندية والاتحادات الرياضية.
طرح وحدات للتملكوللباحثين عن المسكن الملائم والراغبين في التملك، يقدم العديد من المطورين العقاريين خصومات خاصة تصل إلى 150,000 ألف ريال، كما تطرح الشركة الوطنية للإسكان أكثر من100,000 وحدة متنوعة متاحة للتملك، مع خيارات سكنية وتصاميم متعددة تلبي احتياجات المستقبل، ويمكن استكشاف المزيد من الفرص بالمشاركة في أكبر مزاد عقاري مباشر بالتعاون مع (إنفاذ).
ويقدم صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع 10 بنوك عروضاً حصرية على حلول تمويلية بأقل هامش رابح (2.59%) لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، إلى جانب استشارات عقارية مجانية، وتقديم المعلومات المؤكدة للباحثين عن مستجدات القضايا العقارية مثل الرهن العقاري ونسب الفائدة على الحلول التمويلية وغيرها.
ولإثراء رحلة الزوار والمهتمين يقدم سيتي سكيب العالمي 2024 العديد من التجارب المميزة عبر 6 منصات متنوعة تستعرض أحدث التقنيات والحلول العقارية المبتكرة مثل: مسرح التقنية، مسرح DNA العمارة والتصميم، إضافة إلى 7 أجنحة دولية، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من أشهر العلامات العقارية، وكبرى الشركات العالمية والمحلية، تمثل أكثر من 50 دولة.
يخصص المعرض نافذة للاطلاع على المشاريع الكبرى لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى المشاريع الفريدة لشركاء المعرض المؤسسين مثل: الشركة الوطنية للإسكان، نيوم، روشن، المربع، كافد، الدرعية.
وسيحظى زوار معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بفرصة الفوز بسيارة، والعديد من الهدايا اليومية بقيمة تتعدى 10,000,000 مليون ريال مقدمة من برنامج سكني، إضافة إلى 4 قطع أراض سكنية مجانية في الرياض مقدمة من شركة أسس العقارية، وقد أعلن عدد من كبار المطورين والشركات العقارية المشاركين في المعرض عن سحوبات مغرية على أراضي ووحدات سكنية وهدايا متنوعة.
الجدير بالذكر أن تطبيق سيتي سكيب العالمي 2024 يقدم للزوار المساعدة في معرفة تفاصيل وفعاليات المعرض، والاطلاع على جدول أعماله ومواقع المنصات الرئيسية والتجارب المميزة، وطريقة الوصول إليها بكل يسر وسهولة، كما يعرّف بمواعيد ومواقع الحافلات للراغبين في الاستفادة من خدمة النقل الترددي المجانية لزوار المعرض.
ويمثل المعرض منصة مهمة للمستثمرين والمطورين العقاريين والمصممين والمبتكرين، ويتيح لجميع المهتمين بالعقار المجال للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمعرفية وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن استعراض أهم المشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم.