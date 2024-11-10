شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين ريال هدايا وأراض سكنية مجانية في معرض سيتي سكيب 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية