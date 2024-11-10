شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية لزيادة التسهيلات مع مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.