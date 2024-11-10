شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية لزيادة التسهيلات مع مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية توقيع شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة اتفاقية زيادة حد التسهيلات المالية مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة اتفقت مع المصرف على زيادة التسهيلات بمبلغ 30 مليون ريال، لتصبح القيمة الإجمالية لعقد التسهيلات 230 مليون ريال.
والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي ملحقاً لاتفاقية التسهيلات المبرمة بين كلا الطرفين، المؤرخة في 31 مارس 2024م، وقيمته200 مليون ريال.
وأضافت أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو إصدار خطابات ضمانات نهائية وخطابات ضمان دفعة مقدمة بالإضافة إلى الحصول على تمويل اعتمادات مستندية عادية (اطلاع ومؤجل)
وأشارت إلى أن مدة التمويل حتى 20/08/2025 م، لافتة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر 230 مليون ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.
وشملت الضمانات: سند لأمر 23 مليون ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.
وتضمنت الضمانات: الضمان الشخصي: بمبلغ 230,000,000 ريال من: زياد الصايغ، والضمان الشخصي: بمبلغ 230,000,000 ريال من: فارس عصمت عبد الصمد السعدي، وضمان الشركات: بمبلغ 230,000,000 ريال من: ميم سين باء القابضة، شركة الشخص الواحد المدعومة بقرارات الشركاء/مجلس الإدارة.
وشملت الضمانات ضمان الشركات: بمبلغ 230,000,000 ريال من: شركة البحر الأحمر العالمية مدعومة من قبل الشركاء / مجلس الإدارة القرارات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة اتفقت مع المصرف على زيادة التسهيلات بمبلغ 30 مليون ريال، لتصبح القيمة الإجمالية لعقد التسهيلات 230 مليون ريال.
والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي ملحقاً لاتفاقية التسهيلات المبرمة بين كلا الطرفين، المؤرخة في 31 مارس 2024م، وقيمته200 مليون ريال.
وأضافت أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو إصدار خطابات ضمانات نهائية وخطابات ضمان دفعة مقدمة بالإضافة إلى الحصول على تمويل اعتمادات مستندية عادية (اطلاع ومؤجل)
وأشارت إلى أن مدة التمويل حتى 20/08/2025 م، لافتة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر 230 مليون ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.
وشملت الضمانات: سند لأمر 23 مليون ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.
وتضمنت الضمانات: الضمان الشخصي: بمبلغ 230,000,000 ريال من: زياد الصايغ، والضمان الشخصي: بمبلغ 230,000,000 ريال من: فارس عصمت عبد الصمد السعدي، وضمان الشركات: بمبلغ 230,000,000 ريال من: ميم سين باء القابضة، شركة الشخص الواحد المدعومة بقرارات الشركاء/مجلس الإدارة.
وشملت الضمانات ضمان الشركات: بمبلغ 230,000,000 ريال من: شركة البحر الأحمر العالمية مدعومة من قبل الشركاء / مجلس الإدارة القرارات.