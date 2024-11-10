شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصلت أسعار الذهب إلى ذروتها بالفعل؟ وما توقعات المعدن الأصفر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الذهب بما يسميه المحللون شريطين أحمرين متتاليين على مدار الأسبوع المنصرم وهو أمر نادر الحدوث حيث لم يحدث سوى مرتين أخريين من هذا القبيل خلال الأشهر السبعة الماضية ولكن لا يزال من المبكر القول إن المعدن الأصفر قد وصل إلى ذروته، وفق ما ذكر منصة فوركس. ارتفاع أسعار الذهب في 2024 حقق الذهب ارتفاعًا هائلاً حتى الآن هذا العام حيث اتسع الاتجاه الصعودي بنسبة 40% من أدنى مستوى في فبراير إلى أعلى مستوى قبل أسبوعين.

وعلى هذا المنوال وصل مؤشر القوة النسبية إلى ذروة الشراء على كل من الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية وفي هذه المرحلة رأى محللون قوة الذهب تستمر خلال كل من أوقات ضعف الدولار الأمريكي وقوته.

من الواضح أن شيئًا كبيرًا كان وراء هذا الاتجاه ومن المرجح أن يدور هذا حول موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر حتى في ضوء البيانات الاقتصادية القوية. مسار الذهب منذ بداية نوفمبر كان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي شهد فيه الذهب شريطًا أحمرًا أسبوعيًا وهو أمر لم يحدث منذ أوائل أغسطس وفي تلك الحلقة السابقة كانت عمليات البيع طفيفة حيث اتخذ كل من تلك الأشرطة طابعًا غير حاسم.

وبالنسبة للتراجعات التي تصاحبها خسائر لمدة أسبوعين أو أكثر متتاليين يتعين العودة إلى شهر مايو عندما كان الذهب في ذلك الوقت يحاول اكتساب القبول فوق مستوى 2300 دولار للأوقية. الذهب لا يزال في ذروة الشراء من الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية للذهب لا يزال الذهب في منطقة ذروة الشراء عبر مؤشر القوة النسبية حيث كان هذا موضوعًا متكررًا طوال هذا العام ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استمرار السوق في زيادة ذروة الشراء.

لكن، مع ذلك فقد فتح ذلك الباب أيضًا أمام إمكانية التراجع وكان هذا موضوعًا نشطًا خلال الشهرين الماضيين. تحركات الفائدة وأسعار الذهب خلال أسبوع خفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اختبر الذهب مستوى 2600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق وتراجع بسرعة ولكن بعد ذلك لعب الدعم حول مستوى 2550 دولارًا وتبع ذلك اختراق.

ثم في أواخر سبتمبر، توقف الذهب قبل اختبار 2700 دولار ومرة أخرى تبع ذلك تراجع.

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وبعد ذلك تم الدفاع عن مستوى 2600 دولار في أوائل أكتوبر حول إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وأدى ذلك مرة أخرى إلى اختراق صعودي آخر ومستويات أعلى جديدة على الإطلاق. أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي سجلت أسعار الذهب ارتفاعا مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الخميس.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2708.89 دولار للأونصة (الأوقية) لكنه انخفض 1% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 2716.4 دولار بحسب بيانات رويترز.

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وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 -4.75 %. ذروة أسعار الذهب عند طرح سؤال جريء مثل "هل تم الوصول للقمة؟"، فمن الجدير بالذكر على الأقل التحقيق في ما قد يتطلبه الأمر لتحقيق هذا الهدف ولكي يكون هناك وضوح فلا يشير هذا بالضرورة إلى أن الانعكاسات الهبوطية على الرادار حيث يحتاج الأمرة أولاً إلى مضغ هيكل الدعم الموجود مسبقًا لإضفاء المزيد من القوة عليه.

ويرى بعض المحللين من الرسم البياني أن الذهب سجل أدنى مستوى له بعد أن استقر عند أعلى مستوى له عند 2750 دولار والذي تم تداوله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قبل بدء ظهور نتائج الانتخابات.

وإذا فشلت مستويات الارتفاع للذهب فوق 2750 دولارًا فسيكون هناك تراجع أكبر أو ربما حتى سيناريوهات عكسية.