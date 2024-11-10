شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل 146 ألف قطعة عقارية بمدينة الرياض ومحافظتي الدرعية والمزاحمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 146,478 قطعة عقارية لـ 22 حيًّا بمدينة الرياض و 25 حيًّا بمحافظة المزاحمية، و 11 حيًّا بمحافظة الدرعية.

ويشمل التسجيل في مدينة الرياض الأحياء التالية: (جزء من حي عريض، وادي لبن، مدينة الملك عبدالله للطاقة، الوسام، السحاب، المرجان، البشائر، الإسكان، البرية، المدينة الصناعية الجديدة، هيت، خشم العان، أُحد، عكاظ، ديراب، المنصورية، الحائر، العماجية، الغنامية، أم الشعال، السهباء والمصفاة). التسجيل العقاري يتضمن التسجيل في محافظة المزاحمية أحياء: (وسيلة، نوارة، غرناطة، طويق، شخيب، حضار، الياسمين، الورود، الواحة، الهدا، المروج، المحمدية، اللؤلؤة، الغطغط، العليا، الصناعية، الصقورية، الشلال، الريف، الراشدية، الحزيمية، الحزم، الجامعة، الأندلس ومشيرفة).

ويشمل التسجيل أحياءً بمحافظة الدرعية وهي: (الشهداء، عقرباء، سلام، الوادي، العدل، نجد، العين، الوصيل، الأمير سلطان، الواحة، هجرة بوضة).

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 13 فبراير 2025م الموافق 14 شعبان 1446هـ.

ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري. ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وستحدد المناطق العقارية وفقا لمعايير عدة وانطلاقا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

