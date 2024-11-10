شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر»: بيع أرض ضمن مشروع في مكة المكرمة بـ659.87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأوضحت أن أسباب الصفقة: تنفيذ خطة بشأن تحسين هيكل رأس المال وترشيد تكاليف التمويل.

وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الأصل: سداد لأحد القروض. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جبل عمر للتطوير، الخميس الماضي، عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 3,881.62 متر مربع، ضمن مشروعها بمدينة مكة المكرمة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة الصفقة 659,875,400، مشيرة إلى أن بيان القيمة الدفترية للأصل 165,544,873 ريال شاملة قيمة التطوير.وأوضحت أن أسباب الصفقة: تنفيذ خطة بشأن تحسين هيكل رأس المال وترشيد تكاليف التمويل.وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الأصل: سداد لأحد القروض.