الاقتصاد

«جبل عمر»: بيع أرض ضمن مشروع في مكة المكرمة بـ659.87 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جبل عمر للتطوير، الخميس الماضي، عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 3,881.62 متر مربع، ضمن مشروعها بمدينة مكة المكرمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة الصفقة 659,875,400، مشيرة إلى أن بيان القيمة الدفترية للأصل 165,544,873 ريال شاملة قيمة التطوير.
وأوضحت أن أسباب الصفقة: تنفيذ خطة بشأن تحسين هيكل رأس المال وترشيد تكاليف التمويل.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الأصل: سداد لأحد القروض.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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