شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: اتفاقية لتأسيس صندوق تطوير عقاري بـ1.45 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار، الخميس الماضي، على توقيع اتفاقية الاستثمار في تأسيس صندوق تطوير عقاري مع شركة مشاركة المالية (طرف ذو علاقة) لمشروع عقاري ضمن مشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة.
وقالت الشركة في بيان على تدجاول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 1.450 مليار ريال، فيما تتضمن تفاصيل العقد: الاستثمار في تأسيس صندوق تطوير عقاري برأس مال 525 مليون ريال والحصول على الموافقات النظامية لتأسيسه من خلال شركة مشاركة المالية " شركة مرخصة من هيئة السوق المالية".
وتشمل تفاصيل العقد الاستحواذ على أرض بمساحة 3881 متر مربع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة من شركة جبل عمر للتطوير بقيمة 659,875,400 ريال غير شامل الضريبة والسعي.
ومن ضمن تفاصيل العقد: إدارة الصندوق ومسئولية توفير مصادر التمويل للمشروع مسئولية مدير الصندوق " شركة مشاركة المالية"، فيما تتولى شركة لدن للاستثمار دور المطور والمسوق والمنفذ.
وتتضمن تفاصيل العقد: المساهمة في تغطية جزء من رأس مال الصندوق المزمع تأسيسه من قبل شركة مشاركة المالية.
وأوضحت أن الغرض من الصندوق تطوير وتسويق وإنشاء برج سكني وفندقي بخدماته، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات قابل للتمديد مرة واحدة لمدة عامين.
وأشارت إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: إيجابي على أعمال الشركة بدء من أعمال المشروع ويمتد حتى نهاية المشروع واقفال الصندوق (2025 إلى 2029).
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة لدن للاستثمار إبراهيم بن فهد العساف الذي يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية.
وقالت الشركة في بيان على تدجاول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 1.450 مليار ريال، فيما تتضمن تفاصيل العقد: الاستثمار في تأسيس صندوق تطوير عقاري برأس مال 525 مليون ريال والحصول على الموافقات النظامية لتأسيسه من خلال شركة مشاركة المالية " شركة مرخصة من هيئة السوق المالية".
وتشمل تفاصيل العقد الاستحواذ على أرض بمساحة 3881 متر مربع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة من شركة جبل عمر للتطوير بقيمة 659,875,400 ريال غير شامل الضريبة والسعي.
ومن ضمن تفاصيل العقد: إدارة الصندوق ومسئولية توفير مصادر التمويل للمشروع مسئولية مدير الصندوق " شركة مشاركة المالية"، فيما تتولى شركة لدن للاستثمار دور المطور والمسوق والمنفذ.
وتتضمن تفاصيل العقد: المساهمة في تغطية جزء من رأس مال الصندوق المزمع تأسيسه من قبل شركة مشاركة المالية.
وأوضحت أن الغرض من الصندوق تطوير وتسويق وإنشاء برج سكني وفندقي بخدماته، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات قابل للتمديد مرة واحدة لمدة عامين.
وأشارت إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: إيجابي على أعمال الشركة بدء من أعمال المشروع ويمتد حتى نهاية المشروع واقفال الصندوق (2025 إلى 2029).
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة لدن للاستثمار إبراهيم بن فهد العساف الذي يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية.