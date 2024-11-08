شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “بيبان 24” يشهد في يومه الثالث توقيع 23 اتفاقية وإطلاقات بقيمة تجاوزت 580 مليون ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد اليوم الثالث لملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” توقيع 23 اتفاقية، وعدة إطلاقات بقيمة تتجاوز 580 مليون ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ووقعت “منشآت” اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC” في مجالات تطوير الحلول التقنية السحابية للتحول الرقمي ودعم الأنشطة التثقيفية لرواد الأعمال، وإقامة ورش عمل وجلسات استشارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع “مايكروسوفت” لدعم رواد الأعمال، من خلال تقديم خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة “Founder Hub”، كما وقعت “منشآت” أيضًا شراكة مع “Zoom” لتقديم حلول تقنية مخفضة وشاملة للاجتماعات الافتراضية، ووقعت كذلك اتفاقية تعاون مع “Oracle”، لدعم الحاضنات والمسرعات، وتوفير حلول سحابية وأدوات متقدمة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لدعم الشركات الناشئة.

وأبرمت “منشآت” اتفاقية تعاون مع “Omnia Education Partnerships” في برامج تعليمية وتدريبية تسرّع نمو الشركات الصغيرة وتطور مهارات رواد الأعمال.

وفي قطاع التجزئة، وقعت مذكرة تفاهم مع “مكاتفة” لإقامة برامج تدريبية عبر أكاديمية التجزئة، والعمل على تعزيز نماذج الامتياز التجاري.

ولتعزيز الفرص الاستثمارية في مناطق المملكة، وقعت “منشآت” مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة حائل، تهدف إلى رفع الوعي بالفرص الاستثمارية في المنطقة.

فيما وقع بنك منشآت اتفاقيات متعددة مع جهات مختلفة منها: صندوق البيئة والهيئة السعودية للمحامين بهدف توفير التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني.

وعقد برنامج كفالة عدة اتفاقيات مع وزارة الصحة وعدد من الشركات، من بينها “مدد ” و “وكن للاستثمار” لتقديم حلول تمويلية تدعم استمرارية المنشآت الصغيرة ونموها.

كما أبرم صندوق التنمية السياحي عدة اتفاقيات بقيمة 580 مليون ريال مع عدد من المؤسسات المالية، من بينها البنك العربي الوطني والرائدة للتمويل وتوكيلات للتمويل ومرابحة مرنة والجبر للتمويل وتيسير العربية ومنافع للتمويل, بهدف تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي ودعم المشاريع السياحية التي تسهم في تنمية السياحة المحلية.

ووقعت شراكة مع منظمة رواد الأعمال الأهلية “EO” التي تتضمن تنفيذ ورش عمل مشتركة ودعم خدمات الإرشاد لشركات “طموح”.

وشهد اليوم الثالث إطلاق عدة مبادرات نوعية، إذ أعلنت مايكروسوفت عن مسابقة ريادة الأعمال لدعم المجال الريادي، وتشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أطلقت جوجل بالشراكة مع “منشآت” مبادرة تمكين التسويق الرقمي.

وأطلق بنك الرياض مؤشر مدير المشتريات للمنشآت المتوسطة والصغيرة بهدف تقديم قراءة دقيقة لأداء هذا القطاع، وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية “نمو”، كما أعلنت عن إطلاق أحد حلول برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي يهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة للمنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة.

وفي مجال التجارة الإلكترونية، أطلقت شركة “سكواديو” منتج “Build Up” بالتعاون مع “منشآت”، أما شركة “زد” فقد أعلنت عن توفير حلول مرنة وشاملة لتجار التجزئة عبر منصة “نعيم”، إضافة إلى دمج خدمات منصتي “WebEngage” و”سبسبيز” لدعم التجار في إدارة العمليات بشكل أفضل بقيمة ٣ ملايين ريال.

وفي القطاع الصحي، أطلقت “منشآت” بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك التنمية الاجتماعية ومركز “دلني للأعمال” المرحلة الثانية من برنامج تمكين ريادة الأعمال والابتكار في القطاع الصحي، الذي يتضمن مسارين رئيسيين.

كما شهد اليوم الثالث إطلاق برنامج المدينة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية، الذي يهدف إلى دعم المدن السعودية الرائدة في قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية، من خلال نقل الخبرات وتبادل التجارب بين المدن، بهدف توفير بيئة ملائمة لنمو منظمات ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة.

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