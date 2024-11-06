شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت الرياض» تقفز إلى 94.57 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت الرياض في الربع الثالث من 2024 بنسبة 405.5% إلى 94.579 مليون ريال، مقارنة بـ18.709 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي، واسترداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال وعكسها على مصروف الزكاة للربع الحالي رغم ارتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي واسترداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ 25 مليون ريال.
وبحسب البيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى، وارتفاع إيرادات تمويل إضافة إلى استرداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي، واسترداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال وعكسها على مصروف الزكاة للربع الحالي رغم ارتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي واسترداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ 25 مليون ريال.
وبحسب البيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى، وارتفاع إيرادات تمويل إضافة إلى استرداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال.