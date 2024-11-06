الاقتصاد

أرباح «أسمنت الرياض» تقفز إلى 94.57 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت الرياض في الربع الثالث من 2024 بنسبة 405.5% إلى 94.579 مليون ريال، مقارنة بـ18.709 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي، واسترداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال وعكسها على مصروف الزكاة للربع الحالي رغم ارتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي واسترداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ 25 مليون ريال.
وبحسب البيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى، وارتفاع إيرادات تمويل إضافة إلى استرداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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