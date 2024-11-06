الاقتصاد

أرباح «متطورة» تقفز إلى 67.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة للصناعات المتطورة، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 74.5% إلى 67.9 مليون ريال، مقارنة بـ38.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل, على الرغم من انخفاض الزكاة التقديرية.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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