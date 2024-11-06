شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «متطورة» تقفز إلى 67.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 74.5% إلى 67.9 مليون ريال، مقارنة بـ38.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل, على الرغم من انخفاض الزكاة التقديرية.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل, على الرغم من انخفاض الزكاة التقديرية.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.