شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع اتفاقية مع «تحكم» لتوريد منتجات بـ1.23 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، اليوم، اتفاقية إطارية موحدة مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تتضمن توريد منتجات وخدمات أنظمة ومعلومات تقنية بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 1.234 مليار ريال.
وأضافت أن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، فيما سيكون للاتفاقية انعكاس مالي إيجابي للشركة وسينعكس ذلك بدءاً من تاريخ استلام أول أوامر الشراء اللاحقة للاتفاقية بين الأطراف.
ونوهت بالإعلان في حينه عن الأوامر المستلمة تباعا و الفترات التي ستنعكس عليها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تتضمن توريد منتجات وخدمات أنظمة ومعلومات تقنية بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 1.234 مليار ريال.
وأضافت أن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، فيما سيكون للاتفاقية انعكاس مالي إيجابي للشركة وسينعكس ذلك بدءاً من تاريخ استلام أول أوامر الشراء اللاحقة للاتفاقية بين الأطراف.
ونوهت بالإعلان في حينه عن الأوامر المستلمة تباعا و الفترات التي ستنعكس عليها.