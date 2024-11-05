شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية»: بدء تشغيل أول 10 منصات حفر برية غير تقليدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية بدء تشغيل أول 10 منصات حفر برية غير تقليدية بنجاح، من العقد الأول الذي تم ترسيته عليها، وتم الإعلان عنه في الربع الثالث من 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن تشغيل المنصات خلال فترة الأشهر الستة الماضية قد تم من خلال التعاون المشترك والمثمر بين كل من أرامكو السعودية والهيئة العامة للموانئ السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من جهة و شركة الحفر العربية وشركة أوفست التابعة لها، ومورديها من الشركات اللوجستية من جهةٍ أخرى.
وفي ذات السياق فإن من المتوقع وبحلول نهاية هذا العام أن تبدأ بالعمل ثلاث منصات حفر برية غير تقليدية إضافية من العقد الثاني الذي تم ترسيته في الربع الأول من هذا العام 2024 و المعلن عنه سابقا، وفي تاريخ أبكر من الموعد المحدد لذلك. ومن الجدير بالذكر ، فإن عقود جميع المنصات الـ13 تسري لمدة 5 أعوام، و بقيمة تصل إلى 3.85 مليار ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن تشغيل المنصات خلال فترة الأشهر الستة الماضية قد تم من خلال التعاون المشترك والمثمر بين كل من أرامكو السعودية والهيئة العامة للموانئ السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من جهة و شركة الحفر العربية وشركة أوفست التابعة لها، ومورديها من الشركات اللوجستية من جهةٍ أخرى.
وفي ذات السياق فإن من المتوقع وبحلول نهاية هذا العام أن تبدأ بالعمل ثلاث منصات حفر برية غير تقليدية إضافية من العقد الثاني الذي تم ترسيته في الربع الأول من هذا العام 2024 و المعلن عنه سابقا، وفي تاريخ أبكر من الموعد المحدد لذلك. ومن الجدير بالذكر ، فإن عقود جميع المنصات الـ13 تسري لمدة 5 أعوام، و بقيمة تصل إلى 3.85 مليار ريال.