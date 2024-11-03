شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل 351.3 ألف قطعة عقارية في منطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 351.334 قطعة عقارية في 316 حيًّا بمنطقة القصيم، منها 130 في بريدة، و55 في عنيزة، و23 في البكيرية، و28 في البدائع، و48 في الرس، و16 في الخبراء والسحابين، و16 في رياض الخبراء.

ويشمل التسجيل بمدينة بريدة أحياء: (البساتين الغربي، العجيبة، الهلال، النقع الغربي، الجراد، النسيم، الموطأ، العريمضي الشمالي، النازية، واسط، الرفيعة، المريديسية الشمالية، القويع، البوطة ، المريديسية الجنوبية، السادة، الوسيطا، الفاخرية، الهدية الشمالية، الرمال، حويلان، خضيراء الشمالية.

وتتضمن الأحياء: الشماس، المطار القديم، البساتين الشرقي، خب القبر، التخصصي، السلام الغربي، الجردة، المرقب، الخبيب، السلام الشرقي، خب البريدي، النفل، العريمضي الجنوبي، الصبيحية، النقع الشرقي، الهدية الجنوبية، الجنوب، الربيع، القادسية، الصفا، الشروق، وهطان، الباطن، القصيعة.

وتشمل الأحياء، المروة، اللسيب، المناخ، رواق الشرقي، اليتيمة، الضاحي الشرقي، الخضر، المصانع، خب الجطيلي، الضاحي الغربي، المهاريس، خضيراء الجنوبية، رواق الغربي، الأندلس، الروابي، الغدير، السالمية، اليرموك، الأفق، الزهرة، الحمراء، الصفراء، مبروكة، الورود، المنتزه الشرقي، النقيب الجنوبي.

وتتضمن الأحياء، الأخضر، الأمن، المصيف، الخزامى، الرابية، العدل، الفايزية، المنتزه الغربي، الشفق، الشقة، المنصورة، السويلمية، ضراس الشمالية، الجنادرية، خب الحلوة، عين حمزة، الضياء، الأمل، القويطير، المرسلات، الشقة العليا، التوفيق، السليمانية، الفردوس، القيروان، الازدهار، النقيب الشمالي.

وتشمل الأحياء:، طيبة، الراشديات، التيسير، المعارض، الزيتونة، النزهة، الريحان، الجزيرة، النرجس، جبارة، الواحة، المتينيات، ضارج، الرضوان، الخلود، الياسمين، الرحاب، الحزم، جزء من العقيلات، الخير، البديع، الوطاة، النور، الفاروق، الأنوار، الربوة، خب الثنيان، التعليم، القاع البارد، الصباخ، الخليج).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في عنيزة:( المنار ، الرياضي، البستان، الخالدية، سنام، الروابي، الريان، الأشرفية، الصفاء، اليمامة، الراية، الصفراء، الملك خالد، الروضة، حطين، الحمراء، النرجس، الدوحة، السلام، الفيحاء، النظيم، وسط المدينة، العليا، المصيف، الصالحية، العونية، الرمال، البويطن، المعالي.

وتتضمن الأحياء، الوهلان، المروج، الملك فهد، الجوهرة، الوفاء، غرناطة، الجزيرة، الشروق، الحفيرة، الجامعي، المروة، الرحمانية، اليرموك، الخزامى، الجلدة، القيروان، الحاجب، سماح، الصناعية، الرايسية، السليمانية، الواحة، الفاخرية، الحزم، الشفاء، جزء من النسيم).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في البكيرية: ( المنتزه، القادسية، الصحة، الياسمين، الريان، المجد، النهضة، البساتين، الروضة، الجامعة، الديرة، الربوة، المنار، البيضاء، الزهرة، البديعة، الخليج، النخيل، الأمل، الربيع، الصفاء، الصناعية، الرياض).

وشمل التسجيل الأحياء التالية في البدائع: ( جزء من النسيم، العبدلية، الدحلة، الفيصلية، الإسكان، الجامعة، المرقب، رامات، العليا، القدس، الروضة، العبيلة، الأندلس، الخليج، النهضة، أم تلعة، إشبيليا، الباستين، القادسية، الريان ، القبعية، المنار، قرطبة، الأصفر، السليمانية، المنتزه، الرواد، السلام).

وتتضمن التسجيل الأحياء التالية في الرس:( سوق الماشية الجديد، السعادة ، المصيف، الخليج ، العبيل، السد، النخيل، الأندلس، التعليم، السلام ، الربيع ، الحزم، الحوطة، الجريف، الحمراء، المطية، القدس، الروضة، بهجة، المطار، المدينة، اليرموك، الملك خالد، الزهرة، الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، الفيصلية، المنتزه، وادي الرمة , الشفاء, الشنانة الشمالية, الصناعية, طيبة , الجندل, النسيم, الاحتفالات, النهضة, الربوة, الروابي, المنار, الشهداء , القادسية, الورود, الواحة, الريان , الشنانة الجنوبية, المروج , الحي الغربي ).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في الخبراء والسحابين: ( الندى، الورود، التراثي، القدس، الربيع، الربوة، المنار، البساتين، الرفيعة ، المجد، الصناعية، المرقب، السلام ، الوادي، الياسمين، الريان).

ويتضمن التسجيل الأحياء التالية في رياض الخبراء: ( الخزان، الحزم، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القادسية، الجزيرة، النفيد، النهضة، أحد، الجامعة ، التعاون، القدس، النزهة، اليرموك، طيبة، الربوة، زبيدة).

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 6 فبراير 2025م الموافق 7 شعبان 1446هـ.

ويمكن الاطلاع على الخرائط التي تحدد المناطق المعلنة للتسجيل من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد 316 حيًّا بمنطقة القصيم ضمن المناطق المعلنة للتسجيل العيني الأول، في منصة السجل العقاري، التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.