شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب تنشيط السياحة بمطار القاهرة يستقل أولى رحلات الطيران العارض لشركة آسيانا من سول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار واستراتيجية الوزارة والتي من بين محاورها فتح أسواق سياحية جديدة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة إلى المقصد السياحي المصري، استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي أولى رحلات الطيران العارض ( شارتر) لشركة آسيانا للخطوط الجوية "ASIANA AIRLINES" خلال العالم الجاري والقادمة من مدينة سول بكوريا الجنوبية وعلي متنها 311 سائح كوري.

وكان في استقبالهم نسرين عثمانلي مستشار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لشئون مطار القاهرة الدولي وأعضاء مكتب الهيئة بالمطار، حيث قدموا إليهم الورود والهدايا التذكارية، والمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المختلفة في مصر وما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة، كما تم توفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب لإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الرحلة تأتي تتويجاً للجهود المبذولة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ولاسيما السوق الكوري، والتي من بينها الأنشطة الترويجية التي نظمتها الهيئة خلال الفترة الماضية في كوريا الجنوبية والتي كان آخرها المشاركة في المعرض السياحي الدولي الذي أُقيم في العاصمة سول في مايو الماضي.

ومن المقرر أن تقوم شركة آسيانا للخطوط الجوية بتسيير هذه الرحلات بشكل منتظم يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع خلال الموسم السياحي الشتوي وحتى 31 مارس 2025، بإجمالي عدد 42 رحلة طيران بطاقة استيعابية تبلغ 311 مقعداً لكل رحلة.

وأضاف الرئيس التتفيذي للهيئة أنه وفقاً للدراسات سوف يزور مصر خلال الموسم السياحي الشتوي، ما يقرب من 12000 سائح كوري عبر هذه الرحلات. ويشارك في تنظيم وتشغيل هذه الرحلات أبرز ست وكالات للسفر والسياحة في كوريا الجنوبية وهى Hana Tour، Modetour، KyoWon Tour، Very Good Tour، Yellow Balloon Tour