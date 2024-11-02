“المركزي الروسي” يرفع سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 42 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 97.4402 روبلًا.

كما رفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 32 كوبيكًا، ليصل إلى 105.8415 روبلات, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.6394 روبلًا.

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