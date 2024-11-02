شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء أجهزة مدن العبور والقاهرة الجديدة وبدر يتفقدون مشروعات التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رؤساء أجهزة مدن العبور والقاهرة الجديدة وبدر، بجولات تفقدية بمشروعات التطوير والبنية الأساسية بعددٍ من المناطق، لمتابعة سير العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال تنفيذ عدَّايات الكهرباء ضمن مشروع تحميل محطة كهرباء ٥، يرافقه مسئولو الجهاز.



وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الهدف من المشروع هو تدعيم الأحمال الكهربائية بالمناطق الصناعية وخاصة أحمال المنطقة الصناعية (ب&ج)، وذلك بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.



وأضاف المهندس أحمد رشاد، أن المشروع يتكون من تنفيذ 16 كابلا لتغذية بعض موزعات المنطقة الصناعية (ب&ج)، لضمان استقرار التيار الكهربائي لدى المشتركين، وتبلغ أطوال الكابلات المنفذة (24000 متر) تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية القياسية المعمول بها في الكود المصري لأعمال مد الكابلات وطبقاً لمواصفات شركة الكهرباء.



وأفاد رئيس الجهاز، أن المشروع يُعد ضمن المشروعات ذات الأهمية القصوى نظراً لتزامنه مع بدء التشغيل الفعلي لمشروع محطة محولات كهرباء ٥ بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، والتي تُعد أحد أحدث المحطات التي دخلت منظومة محطات الكهرباء، وتضم قدرات كهربائية بحوالي ١٦٠ ميجا وات، وتعتبر إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ محطة رقم 12 للصرف الصحي المنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث.



وأوضح "الغيطي" أنه جارٍ استكمال الأعمال المدنية بالمحطة، كما تم استحداث وإنشاء منطقة مخازن بنطاق المحطة لتكون "منطقة مركزية للمخازن" لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.



كما تفقد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أعمال التطوير الجارية برافع المياه رقم 1 بالتسعين الجنوبي، وكذا تابع أعمال التطوير الجارية بالتجمع الثالث، وتشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة محور طلعت حرب من طريق السخنة القديم، وحتى التسعين الجنوبى، والذى يخدم مناطق إسكان الشباب ومنطقة امتداد النرجس.



وقال الغيطي: جارٍ رفع كفاءة الطريق الحدائقى بالتجمع الثالث، والذى يعد أحد الشرايين الرئيسية بالتجمع الثالث، ويربط محور العبور بالتسعين الجنوبى ويخدم منطقة الأندلس والمنطقة الصناعية ومناطق الإسكان المختلفة بالتجمع الثالث.



وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز الحى المتميز، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية.



وشملت الجولة المرور على الحي السادس لمتابعة موقف أعمال الطرق والمرافق والإشغالات أمام قطع الأراضي، حيث شدد رئيس الجهاز، على سرعة إزالة كافة المخالفات.



كما طالب بعرض الموقف لجميع قطع الأراضي والحالات المخالفة للدراسة وسرعة التعامل معها، وسرعة تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من جميع الأعمال المتاحة والعمل على استكمال فتح الطرق لجميع قطع الأراضي فى حالة عدم الإزالة للقطع المخالفة وإزالة التشوينات الخاصة بها.كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، المنطقة الترفيهية لمتابعة الموقف التنفيذى من أعمال الطرق والمرافق.