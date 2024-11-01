شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يستقر عند 3790 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب

الدمام - شريف احمد - سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 استقرارا في بداية التعاملات، بعد آخر ارتفاع سجله أمس، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 15 جنيهًا.وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 نحو 4331.43 جنيه.فيما استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 عند 3790 جنيهًا.واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 عند 3248.57 جنيه.