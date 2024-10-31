معرض "قمة الهرم": حضارة مصر القديمة" بالصين يستقبل ما يقرب من 724 ألف زائر

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القاهرة - سامية سيد - - استقبال معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بألمانيا عدد 113 ألف زائر

ترأس اليوم شريف فتحى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهله بالترحيب بأعضاء المجلس، ومقدمًا التهنئة للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة المصرية، على توليهما مهام منصبهما الجديدين، ومتمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح فى مهام عملهما، ومعربًا عن ثقته فى قدرتهما على استكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت بالهيئتين خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالى للمجلس الأعلى للآثار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2024-2025.

ثم قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بإحاطة أعضاء المجلس بما تم من إنجازه من أعمال بالقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار على مدار شهر أكتوبر، حيث تم الكشف عن العديد من اللقى بعدد من المواقع الأثرية من خلال أعمال الحفائر التى قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة، فضلا مشروعات الصيانة والترميم لعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية من بينها أعمال الصيانة الدورية لهرم ميدوم ومقبرة قن آمون بتل المسخوطة، والانتهاء من ترميم النصف العلوى من مئذنة مسجد السيد أحمد البدوى بطنطا، وأعمال تركيب الفسيفساء ببهو الدور الأرضى لقصر الزعفران بجامعة عين شمس، وتنظيف الزخارف الخارجية بواجهة سبيل أم عباس بحى الخليفة.

كما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى ما حققته المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة والمقامة حاليًا فى ألمانيا والصين، حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر، كما استقبل معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمدينة شنغهاى بالصين ما يقرب من 724 ألف زائر.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على عدد من القرارات من بينها منح السادة العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50% على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.