شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تحدد يوم 14 نوفمبر القبل للإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المصرية للاتصالات، عن موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر عام 2024، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت نتائج النصف الأول من عام 2024، وحققت نموًا في إجمالي الإيرادات المجمعة قدره 35% ليصل إلى 38 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% خلال النصف الأول من عام 2024 ليسجل مبلغ 15.5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%، حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%.

