شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «تكافل الراجحي» إلى 82.25 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 0.4% إلى 82.253 مليون ريال، مقابل 81.933 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول الة بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 68,533 مليون ريال مقابل 51,832 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 32.22٪.

ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى نتائج إعادة التكافل التي قابلها جزئيا انخفاض في هامش الربح الإجمالي.

وبلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي 293,371 مليون ريال مقابل 37,134 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق ، ويشمل 228,759 مليون تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات للربع الحالي مقابل (-4,839) مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ويحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (241,144-) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 77,722 مليون ريال مقابل 63,507 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 22.38%، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 3,404,787 مليون ريال مقابل 1,831,331 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 85.92%.

وبحسب البيان، بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في الربع الحالي 82,253 مليون ريال مقابل 89,757 مليون ريال في الربع السابق، أي بإنخفاض قدره -8.36%.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 68,533 مليون ريال مقابل 49,868 مليون ريال خلال الربع السابق وذلك بارتفاع قدره 37.43٪. ويعزى هذا التحسن في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف إعادة التكافل.

وأضافت أن نتائج الاستثمار للعام الحالي بلغت 293,371 مليون ريال مقارنة مع 104,811 مليون ريال في الربع السابق تشمل 228,759 مليون ريال (الربع السابق:43,022 مليون ريال) تتعلق بحركة القيمة العادلة في استثمارات صناديق مالكي الوحدات.

ويحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (241,144-) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالاضافة الى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 77,722 مليون ريال مقابل 92,609 مليون ريال في الربع السابق، اي بإنخفاض قدره (%16.08-) ويعود ذلك إلى حركة القيمة العادلة في الاستثمار بالدخل الشامل.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 3,404,787 مليون ريال مقابل 2,497,442 مليون ريال في الربع السابق، أي بارتفاع قدره 36.33%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في الفترة الحالية (9 أشهر) 283,386 مليون ريال مقابل 219,036 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 29.38%.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الفترة الحالية 231,630 مليون ريال مقابل 286,340 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بإنخفاض قدره -19.11%. السبب الرئيسي في الإنخفاض يعود لإرتفاع إعادة تكافل التأمين خلال النصف الأول لسنة 2024.

كما بلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي 557,633 مليون ريال مقابل 138,412 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق ، ويشمل 373,112 مليون تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات. بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي بدون حصة حملة الوحدات للفترة الحالية مقابل 27,573 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (412,953-) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالاضافة الى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الفترة الحالية 273,410 مليون ريال مقابل 272,542 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، اي بأرتفاع قدره 0.32% ويعود ذلك إلى حركة القيمة العادلة في الاستثمار بالدخل الشامل.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الفترة الحالية 7,934,447 مليون ريال مقابل 4,293,340 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 84.81٪.