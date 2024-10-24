شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق أعمال القمة العالمية للبروبتك الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الأحد المقبل، أعمال القمة العالمية للبروبتك "The Global Proptech Summit"، التي تنظمها الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض.

يأتي ذلك برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، وبشراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان NHC، ومشاركة شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية وأكثر من 100 متحدثٍ يمثلون 80 دولة يشاركون تجاربهم وخبراتهم ووجهات النظر مع قادة الفكر، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات العقار والتقنية العقارية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. التحول الرقمي تناقش "القمة" رحلة التحول الرقمي في القطاع العقاري ودور التقنيات الناشئة في تشكيل مستقبل "البروبتك"، وآخر ما توصلت إليه تقنيات البناء الحديث ودور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته، إضافة إلى الحديث عن حلول "البروبتك " في التنمية الحضرية واتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً بما يسهم في تنمية الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية.

وستسلط القمة الضوء على الدور المحوري للتقنيات العقارية "البروبتك "في سلاسل الإمداد والتحليلات التنبؤية وإدارة المخاطر، ويصاحب "القمة" معرض تقني عقاري بمشاركة شركات، ومنصات عقارية، وتقنية محلية ودولية، يستعرضون من خلاله الابتكارات التقنية العقارية والجيل القادم منها والتجارب والرؤى المستقبلية للصناعة في ظل التقدم التكنولوجي السريع بما يعزز من تحقيق التوجهات الإستراتيجية للقطاع العقاري في المملكة وريادته تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. منصات وشركات عالمية وتستضيف "القمة العالمية للبروبتك" أبرز المنصات العقارية وشركات التقنية المالية ورواد الأعمال والخبراء والشركات الاستشارية والمعاهد التدريبية والمطورين.

وستتضمن القمة عددًا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية، وستتناول عددًا من المحاور، منها: النظام التشريعي للتكنولوجيا العقارية، والابتكار وريادة الأعمال في مستقبل التكنولوجيا العقارية، وقوة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من المخطط إلى الواقع.

وتمثل القمة منصة للشراكات مع الجهات العالمية وبوابة للشركات الناشئة والواعدة والرائدة لعرض حلولها المبتكرة في صناعة العقار والالتقاء بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة، إذ حقق حجم الاستثمارات في سوق "البروبتك " 42.13 بليون دولار لعام 2023 وأن عدد المستثمرين النشطين حول العالم بلغ 3347 مستثمرًا و 2177 شركة رائدة.

ويعكس ذلك الاهتمام العالمي بهذه الصناعة التي ستكون الرياض بمثابة نقطة انطلاق مثالية للابتكارات الخاصة بالتقنية العقارية العالمية لما تمتاز به المملكة بموقع جغرافي إستراتيجي يربط ثلاث قارات، إلى جانب المكانة الاقتصادية وبيئة الأعمال وقوة السوق العقاري بها.

