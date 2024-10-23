الدولار يرتفع عند أعلى مستوى في شهرين ونصف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم، وسط ترقب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة.

وكان مؤشر الدولار قد ارتفع على مدى ثلاثة أسابيع ليسجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس عند 104.9 مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية المبشرة.

وشهد الين أكبر تحرك بين العملات وتراجع إلى 152 مقابل الدولار لأول مرة منذ 31 يوليو مع استمرار ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وجرى تداول الدولار عند 152.08 ين بارتفاع 0.65 %.

في حين انخفض اليورو في أحدث معاملاته إلى 1.08035 دولار، ولم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار.

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