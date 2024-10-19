شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت غرفة تجارة القاهرة، عن استقرار أسعار اللحوم البلدي في مصر، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، وسجل سعر الكيلو مستويات ما بين 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.



وبحسب بيانات الغرفة، فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها.



وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيها في منافذ أمان، ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، عن سعر اللحم الضأن وتراوح بين 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.