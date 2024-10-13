شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نوفمبر.. عمومية «نفوذ» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (20:30) مساء يوم الأحد 03/11/2024 م الموافق 01/05/1446هـ..
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 21 نوفمبر 2024 وتنتهي في 30 يونيو 2028.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 21 نوفمبر 2024 وتنتهي في 30 يونيو 2028.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.