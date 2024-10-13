الاقتصاد

3 نوفمبر.. عمومية «نفوذ» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نوفمبر.. عمومية «نفوذ» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (20:30) مساء يوم الأحد 03/11/2024 م الموافق 01/05/1446هـ..
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 21 نوفمبر 2024 وتنتهي في 30 يونيو 2028.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا