بنك كوريا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25ر0 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم بخفض سعر الفائدة الأساسي، وهو أول تغيير في سياسته للتشديد النقدي التي استمرت لعدة سنوات،وسط استمرار تباطؤ التضخم وظهور علامات على التباطؤ في سوق العقارات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه كما كان متوقعا على نطاق واسع، قام بنك كوريا المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 25ر3%، وهو أول خفض منذ أغسطس 2021، عندما بدأ رابع أكبر اقتصاد في آسيا في التعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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