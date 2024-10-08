«بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع منصة «أولين» للتمويل الاستهلاكى التابعة لجلوبال كورب لتوفير حلول الدفع الرقمية لمستخدمى المنصة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم شركة «بيتابس مصر»، الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة «أولين»، وهي منصة شاملة لحلول التمويل الاستهلاكي تابعة لجلوبال كورب، إحدى المؤسسات المصرية الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير أحدث حلول وخدمات الدفع الرقمية لشركة جلوبال كورب لتعزيز إدارة منتجات التمويل الاستهلاكي.

وقد تم إطلاق منصة «أولين» عام 2022، لتلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للعملاء، حيث تقدم المنصة الشاملة باقة متنوعة من خطط التقسيط المرنة، ومن بينها تمويل شراء السيارات، والتمويل العقاري، والتشطيب، والمصروفات الدراسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسفر وعضوية النوادي.

وسوف تساهم هذه الشراكة في تلبية الطلب المتنامي على حلول الدفع الرقمية وذلك عبر إتاحة باقة شاملة من حلول وخدمات الدفع الرقمية المتطورة التي ستوفرها «بيتابس مصر» لمستخدمي منصة «أولين»، وهو ما سيساهم في تعزيز وتسهيل معاملاتهم المالية أثناء استخدام المنصة وتعظيم الاستفادة من برامج التمويل المتنوعة التي تقدمها بما يضمن الارتقاء بتجربة العملاء وتزويدهم بباقة شاملة من الخدمات المالية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب هيثم مرسي، المدير التجاري لشركة «بيتابس مصر»، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة «أولين»، التابعة لجلوبال كورب، والتي تعد بمثابة خطوة هامة لتمكين الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي المتنامي. وأضاف مرسي أن هذه الشراكة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من خبرات كلا الطرفين وتبني نهج ابتكاري قوي لتوفير تجربة دفع رقمية سهلة لمستخدمي منصة «أولين»، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة. وأشار مرسي إلى أن هذه الشراكة تعد بمثابة شهادة على الرؤية السديدة لكلا الطرفين التي تستهدف مواصلة الابتكار وتطوير مجال المدفوعات الرقمية.

ومن جانبه، صرح الراحل مصطفى فهمي، العضو المنتدب لجلوبال كورب سابقاً*، أن الشراكة مع «بيتابس مصر» ستساهم في توفير حلول دفع متطورة تساهم في إعادة صياغة مستقبل خدمات المدفوعات في السوق المصري، بما يضمن مساعدة الأفراد في إدارة شؤنهم المالية بكفاءة. وأشار فهمي إلى التزام جلوبال كورب بتزويد مستخدمي منصة «أولين» بباقة شاملة من الحلول الابتكارية، وذلك عبر تنمية محفظة الخدمات المقدمة مستفيدة من الخبرات والموارد التي تنفرد بها الشركة. وأكد فهمي على أهمية هذه الشراكة في تعظيم القيمة المقدمة للعملاء وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال حلول المدفوعات ويضمن ترسيخ مكانة الشركة، لتتصدر طليعة المؤسسات المالية من حيث الابتكار الرقمي والحفاظ على رضا العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في أعقاب العديد من الشراكات الاستراتيجية التي قامت «بيتابس مصر» بتوقيعها مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية. وقد نجحت شركة «بيتابس مصر» من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات. وتعد هذه التوسعات والإنجازات التي حققتها الشركة بمثابة تأكيد على تفانيها في تعزيز مجال الخدمات المالية في مصر والمنطقة بوجه عام.

وببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة الراحل مصطفى فهمي. سيظل حاضراً فى ذاكرتنا.