شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» توقع عقدا مع وزارة الموارد البشرية بـ391.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، اليوم، عقد منتج تأمين يغطي المستحقات المالية للعاملين من غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها ووثيقة التأمين المعتمدة من هيئة التأمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن تقديم التغطية التأمينية لحقوق ومستحقات العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين في المنشآت المتعثرة وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة سنة وبالتعاون والتشارك مع عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة التأمين.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 391.248 مليون ريال، فيما يمثل المنتج الجهود المشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهيئة التأمين لإصدار وثيقة قياسية تهدف إلى حماية حقوق العاملين من غير السعوديين في المنشأة المتعثرة وفقاً لتصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشمل التغطية التأمينية للمنتج الأجورغير المدفوعة وتذكرة العودة إلى بلد العامل وفق حدود التغطية والشروط والاحكام المتفق عليها الصادرة من هيئة التامين.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية على الأداء المالي للشركة اعتباراً من الربع الرابع من العام 2024م
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن تقديم التغطية التأمينية لحقوق ومستحقات العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين في المنشآت المتعثرة وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة سنة وبالتعاون والتشارك مع عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة التأمين.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 391.248 مليون ريال، فيما يمثل المنتج الجهود المشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهيئة التأمين لإصدار وثيقة قياسية تهدف إلى حماية حقوق العاملين من غير السعوديين في المنشأة المتعثرة وفقاً لتصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشمل التغطية التأمينية للمنتج الأجورغير المدفوعة وتذكرة العودة إلى بلد العامل وفق حدود التغطية والشروط والاحكام المتفق عليها الصادرة من هيئة التامين.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية على الأداء المالي للشركة اعتباراً من الربع الرابع من العام 2024م