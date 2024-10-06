شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البترول يتفقد القاهرة للتكرير ويوجه بالاستفادة من الخبرات فى كفاءة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 03:59 م

قام المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول بزيارة شركة القاهرة لتكرير البترول يرافقه الدكتور كيميائى تامر عايش مساعده للبيئة والأمن الصناعى.

وشهدت الزيارة تقديم المهندس وائل زرق رئيس الشركة عرضا توضيحيا لجميع الأنشطة والخطط المستقبلية لتعظيم الإيرادات والتوسع فى تقديم الخدمات الفنية وأعمال التصنيع للشركات الشقيقة وللغير كما تم استعراض التحديات التى تواجه الشركة وكيفية التغلب عليها.

ووجه المهندس صلاح عبد الكريم بضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة للكوادر الفنية فى جميع المجالات وخاصة كفاءة الطاقة وأعمال التصنيع وسلامة العمليات وتقديم الدعم الفنى للشركات الشقيقة.

وتضمنت الزيارة جوله تفقدية لمواقع الشركة المختلفة ، حيث تم تفقد الغرفة المركزية لكاميرات المراقبة للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد ومركز الإطفاء المشترك وتم إجراء محاكاة لتجربة إطفاء وهمية، و أثنى عبدالكريم على الكفاءة العالية لفرق الإطفاء بالمركز وتم تفقد وحدة استراجاع غازات الشعلة والوحدات الإنتاجية ومنطقة التوسعات الجديدة لشركة القاهرة لتكرير البترول وورش التصنيع المحلى للشركة وفى نهاية الجولة أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالمجهودات الكبيرة المبذولة والكفاءة العالية للعاملين بإدارات الشركة المختلفة والتى أدت إلى رفع إيرادات الشركة ونتائج الأعمال المتميزة وأكد على تقديم كامل الدعم للشركة لمزيد من التوسع وزيادة حجم الأعمال استغلالاً للكوادر البشرية المتميزة بالقاهرة للتكرير.



