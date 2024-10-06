شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر الآن 3580 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3580 جنيهاً الآن، وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4091 جنيها.

عيار 21 يسجل 3580 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3069 جنيها.

الجنيه الذهب 28640 جنيها.

ارتفاع الذهب في مصر منذ بداية 2024

منذ بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 12.3% ليربح 390 جنيها، حيث افتتح الذهب تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأنهى شهر سبتمبر عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

وشهد الربع الثالث من عام 2024 أداء إيجابي لسعر الذهب في مصر، وهو ما انعكس على التغيرات السعرية بشكل كبير، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات، مما يعكس قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.



