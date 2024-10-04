شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

سعر الفضة

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الجمعة بسبب ارتفاع الدولار نتيجة تراجع الآمال في خفض جديد للفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس نتيجة بيانات الوظائف القوية التي صدرت اليوم.في الوقت نفسه فإن استمرار تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط حدت من تراجع المعدن الأصفر.وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 69ر102 نقطة قبل أن يتراجع قليلا إلى 56ر102 نقطة ما يزيد بنسبة 6ر0% عن مستواه أمس.وتراجع سعر الذهب بمقدار 30ر11 دولار أي بنسبة 43ر0% إلى 80ر2645 دولار للأوقية تسليم أكتوبر الحالي.كما تراجع سعر الفضة بمقدار 061ر0 دولار أي بنسبة 19ر0% إلى 128ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0200ر0 دولار أي بنسبة 44ر0% إلى 5220ر4 دولار للرطل.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بمقدار 254 ألف وظيفة مقابل 159 ألف وظيفة خلال الشهر السابق.كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى 1ر4% مقابل 2ر4% خلال أغسطس.