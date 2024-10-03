شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، عن إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي.

تنقسم هذه الشرائح على النحو الآتي:

1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 29 20، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25 1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75

تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وتم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية .

شهد الإصدار إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف. تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية. يأتي هذا الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد المرشد: "بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024، شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين. كما مثّل الطلب العالي عليها انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق".