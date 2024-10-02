شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تتقدم بملف تخفيض رأس مالها إلى «السوق المالية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مجموعة صافولا، أمس، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وكانت مجموعة صافولا قد أعلنت على موقع تداول في 26 سبتمبر الماضي، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (11,339,806,840) ريال إلى (3,000,000,000) ريال.

تجدر الإشارة إلى إن عملية تخفيض رأس المال مشروطة بموافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للشركة ومرتبطة بعملية التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في شركة المراعي الى مساهمي صافولا المستحقين.

