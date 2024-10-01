الاقتصاد

بالأرقام.. تراجع مبيعات التجزئة في أيرلندا الشهر الماضي

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د ب أ - دبلن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات التجزئة في إيرلندا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها في الشهر السابق عليه.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي، تراجع حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 1.5% عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل ارتفاعه بنسبة 6ر0% شهريًا في يوليو.

حجم مبيعات التجزئة في إيرلندا

وسجلت مبيعات السيارات تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي بنسبة 6%، كما تراجعت مبيعات معدات الكمبيوتر والطلاء والزجاج بنسبة 3%.
وزادت المبيعات في المقاهي بنسبة 6ر3% شهريًا، ومبيعات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 3ر3%. وعلى أساس سنوي.

قيمة المبيعات

فيما تراجعت مبيعات التجزئة في أيرلندا الشهر الماضي بنسبة 5ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 4ر1% في الشهر السابق عليه.
وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 6ر1% شهريًا وبنسبة 2ر2% سنويًا خلال أغسطس الماضي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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