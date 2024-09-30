شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يستقر عند 281.33 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 321.52 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 294.73 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند، 281.33 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 241.14 ريال. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 187.55 ريال.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند، 160.76 ريال. سعر الذهب وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9999 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2251 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 321.518 ألف ريال.