شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 89ر137 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 0ر42313 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر7 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 17ر5738 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 70ر70 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى 59ر18119 نقطة.