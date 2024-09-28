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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 89ر137 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 0ر42313 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 70ر70 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى 59ر18119 نقطة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 89ر137 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 0ر42313 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكيةوخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر7 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 17ر5738 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 70ر70 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى 59ر18119 نقطة.