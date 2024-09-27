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نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم الجمعة

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 28.38 نقطة، ما نسبته 1.00%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2858.03 نقطة. وبدوره.

نتائج بورصة موسكو

وأغلق مؤشر RTS على صعود بمقدار 6.47 نقاط، أي بنسبة 0.67%.
كما يأتي مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل 971.11 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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