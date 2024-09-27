شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 28.38 نقطة، ما نسبته 1.00%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2858.03 نقطة. وبدوره. نتائج بورصة موسكو وأغلق مؤشر RTS على صعود بمقدار 6.47 نقاط، أي بنسبة 0.67%.

كما يأتي مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل 971.11 نقطة.