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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 36ر260 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 11ر42175 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 09ر108 نقطة ، أو 6ر0% ، ليصل إلى 29ر18190 نقطة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 36ر260 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 11ر42175 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكيةوزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11ر23 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 37ر5745 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 09ر108 نقطة ، أو 6ر0% ، ليصل إلى 29ر18190 نقطة.