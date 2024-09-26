شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» توصي بتخفيض رأس المال.. وبدء فترة اعتراض الدائنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا في اجتماعه اليوم، بتخفيض رأس مالها بمبلغ 8.339.806.840 ريال بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل التخفيض 11,339,806,840، فيما سيكون رأس المال بعد التخفيض 3 مليارات ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 1133980684، فيما سيكون بعد التخفيض 300 مليون سهم.
علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت.
وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.
وأفادت بأن طريقة تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولا عن طريق منح مساهميها المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت.
علماً بأن عدد أسهم المراعي تحدد بناء على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.
وأوضحت أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير.
وسيترتب على تخفيض رأس المال توزيع حصة صافولا في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين، مما سيؤدي إلى خفض حصة صافولا من النتائج التشغيلية للمراعي وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيتم توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي صافولا المستحقين.
ولن يؤثر تخفيض رأس المال على الالتزامات، أو الأداء التنظيمي للشركة.
وذكرت بأن تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أُعتُمِد فيها تخفيض رأس المال.
وأضافت أن تخفيض رأس المال مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
وعينت شركة الرياض المالية مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأس المال، وتقديم ملف تخفيض رأس المال إلى الهيئة وجميع الإجراءات ذات الصلة.
علماً بأن الشركة ستقوم بالإعلان عند تقديم طلب ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
وبناءً على ذلك، يحق لأي دائن لشركة مجموعة صافولا الاعتراض على عملية تخفيض رأس مال الشركة من خلال إرسال خطاب مسجل مع المستندات الداعمة لذلك إلى عنوان مقر الشركة مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333
شارع الأمير فيصل بن فهد.
وستبدأ فترة اعتراض الدائنين من يوم 26/9/2024م لمدة (45) يوماً تنتهي بنهاية يوم 10/11/2024م.
وتجدر الإشارة إلى إن عملية تخفيض رأس المال مشروطة بموافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للشركة والتي من المقرر انعقادها بعد انتهاء فترة الاعتراض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل التخفيض 11,339,806,840، فيما سيكون رأس المال بعد التخفيض 3 مليارات ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 1133980684، فيما سيكون بعد التخفيض 300 مليون سهم.
سبب تخفيض رأس المالبحسب الشركة يعود سبب تخفيض رأس مال الشركة لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة.
علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت.
وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.
وأفادت بأن طريقة تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولا عن طريق منح مساهميها المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت.
علماً بأن عدد أسهم المراعي تحدد بناء على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.
وأوضحت أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير.
وسيترتب على تخفيض رأس المال توزيع حصة صافولا في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين، مما سيؤدي إلى خفض حصة صافولا من النتائج التشغيلية للمراعي وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيتم توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي صافولا المستحقين.
ولن يؤثر تخفيض رأس المال على الالتزامات، أو الأداء التنظيمي للشركة.
وذكرت بأن تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أُعتُمِد فيها تخفيض رأس المال.
وأضافت أن تخفيض رأس المال مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
وعينت شركة الرياض المالية مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأس المال، وتقديم ملف تخفيض رأس المال إلى الهيئة وجميع الإجراءات ذات الصلة.
علماً بأن الشركة ستقوم بالإعلان عند تقديم طلب ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
بدء فترة اعتراض الدائنينوأعلنت شركة مجموعة صافولا عن بدء الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأس مال الشركة -إن وجدت- وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، يحق لأي دائن لشركة مجموعة صافولا الاعتراض على عملية تخفيض رأس مال الشركة من خلال إرسال خطاب مسجل مع المستندات الداعمة لذلك إلى عنوان مقر الشركة مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333
شارع الأمير فيصل بن فهد.
وستبدأ فترة اعتراض الدائنين من يوم 26/9/2024م لمدة (45) يوماً تنتهي بنهاية يوم 10/11/2024م.
وتجدر الإشارة إلى إن عملية تخفيض رأس المال مشروطة بموافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للشركة والتي من المقرر انعقادها بعد انتهاء فترة الاعتراض.