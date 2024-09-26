شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 133 شركة

أخبار متعلقة «تهامة»: تعيين بدر الصائغ عضوا بلجنة المراجعة بعد استقالة الوليد السيف استقالة عضوين من مجلس إدارة «الصقر للتأمين التعاوني»

السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12374 نقطة، وبتداولات بلغت 8.284 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة، 573.740 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.263 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 133 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، بحر العرب، وباتك، والاستثمار ريت، وثمار، والباحة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الجزيرة ريت، والبحر الأحمر، وصناعة الورق، وتنمية، والبحري، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 25527 نقطة، وبتداولات بلغت 37.327 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.702 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.817 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.