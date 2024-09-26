شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضوين من مجلس إدارة «الصقر للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الاستقالة تسري اعتبارا من أمس. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، استقالة عضوين مجلس الإدارة وهما: نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة ومن اللجان المنبثقة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن العضوين هما: نايف راشد العرفج - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله سليمان الهندي - عضو مجلس الإدراة.وأضافت أن الاستقالة تسري اعتبارا من أمس.