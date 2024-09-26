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تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراجحي المالية تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت بسبب تعيين عبدالله السلوم، وتركي الرصيص.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
1- مشعل الشنيفي، رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل
2- تركي الرصيص، عضو مستقل
3- عبدالعزيز العمير، عضو مستقل
4- عاصم رقبان، عضو غير مستقل
5- صالح الدرعان، عضو غير مستقل
6- عبدالله السلوم ، عضو غير مستقل
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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